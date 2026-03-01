プレミアリーグ 25/26の第30節 アーセナルとエバートンの試合が、3月15日02:30にエミレーツ・スタジアムにて行われた。

アーセナルはカイ・ハーバーツ（FW）、チュクノンソー・マドゥエケ（FW）、エベレチ・エゼ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するエバートンはベト（FW）、イリマン・ヌジャイ（FW）、キアナン・デューズバリーホール（MF）らが先発に名を連ねた。

38分、アーセナルが選手交代を行う。ユリエン・ティンバー（DF）からクリスティアン・モスケラ（DF）に交代した。

ここで前半終了。0-0の同点でハーフタイムを迎えた。

61分、アーセナルは同時に2人を交代。チュクノンソー・マドゥエケ（FW）、カイ・ハーバーツ（FW）に代わりガブリエル・マルチネリ（FW）、ビクトル・ギェケレシュ（FW）がピッチに入る。

69分、エバートンが選手交代を行う。ベト（FW）からティエルノ・バリー（FW）に交代した。

74分、アーセナルは同時に2人を交代。リッカルド・カラフィオーリ（DF）、マルティン・スビメンディ（MF）に代わりピエロ・インカピエ（DF）、マックス・ダウマン（MF）がピッチに入る。

86分、エバートンは同時に2人を交代。ティム・イロエグブナム（MF）、ドワイト・マクニール（MF）に代わりメルリン・レール（MF）、ハリソン・アームストロング（MF）がピッチに入る。

後半終了間際の89分、ついに均衡が崩れる。アーセナルのピエロ・インカピエ（DF）のアシストからビクトル・ギェケレシュ（FW）がゴールが生まれアーセナルが先制する。

90+5分、エバートンが選手交代を行う。イドリサ・ゲイ（MF）からタイリクエ・ジョージ（MF）に交代した。

後半終了間際の90+7分アーセナルに貴重な追加点が入る。ガブリエル・マルチネリ（FW）のアシストからマックス・ダウマン（MF）がゴールを決めて2-0。2点差に広げる。

以降は試合は動かず、アーセナルが2-0で勝利した。

2026-03-15 04:40:14 更新