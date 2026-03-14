アイドルグループ「#Mooove!」の姫野ひなのが、3月9日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号で初の表紙＆巻頭に登場した。 【写真】さすがのボリューム！美しいカーブがまる分かり 自身のSNSにも画像を掲載。「なんと!!#週刊プレイボーイ さん初表紙を担当させていただくこととなりました」と報告。「初めてのグアム、いつも応援してくれる君のおかげで叶った週プレさんの初表紙、ありが