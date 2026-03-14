アイドルグループ「#Mooove!」の姫野ひなのが、3月9日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号で初の表紙＆巻頭に登場した。



【写真】さすがのボリューム！美しいカーブがまる分かり

自身のSNSにも画像を掲載。「なんと!!#週刊プレイボーイ さん 初表紙を担当させていただくこととなりました」と報告。「初めてのグアム、いつも応援してくれる君のおかげで叶った週プレさんの初表紙、ありがとう。今でも夢みたいで、まだ実感湧かないけど君にみてもらいたい!!」とファンと喜びを分かち合った。



「北海道から上京して約5年、夢…じゃないよねっ」と万感の思いも。さらに「今年の目標である写真集という夢も絶対に諦めたくない!」と野望もつづった。



衣装の胸元に花をさすドッキリショット、肩ひもなしの衣装でビーチで戯れる姿、ガッツリ切れ込みの深いワンピース姿なども披露。5歳から19歳までバレエを続けていたということもあり、引き締まるところはしっかりキュッ。身長148センチと小柄ながら、ボリュームたっぷりだ。



「週プレ」公式サイトではインタビューも掲載。妹で同じグループに所属している姫野ゆめのとの同居についても語っている。セミダブルのベッドで一緒に寝て、タイミングが合えば一緒にお風呂に入っていることも明かし「妹がいるから毎日安心して過ごせますし、本当に楽しい」と甘えている。



同号は幸田あかり、田中美久、江籠（えご）裕奈、林美希（はやし・ほまれ）、石田悠佳、博多彩葉（いろは）も登場している。



（よろず～ニュース編集部）