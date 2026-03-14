【モデルプレス＝2026/03/14】King ＆ Princeの永瀬廉と女優の吉川愛がW主演を務める映画「鬼の花嫁」（2026年3月27日公開）より永瀬、伊藤健太郎、谷原七音の役柄を紹介する。【写真】キンプリ永瀬、26歳美人女優と見つめ合う◆「鬼の花嫁」永瀬廉・伊藤健太郎・谷原七音に胸キュン優れた容姿と能力で人々を魅了するあやかしたちは、時に人間の中から花嫁を選ぶ。あやかしにとって花嫁の存在は唯一無二。一度見初めたら、生涯その