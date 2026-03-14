【その他の画像・動画等を元記事で観る】 3月15日放送の日本テレビ『ザ！鉄腕！DASH!!』は、特別企画「世界の食材で大実験！ワールドワイド鍋」をオンエア。 城島茂、横山裕（SUPER EIGHT）、森本慎太郎（SixTONES）、藤原丈一郎（なにわ男子）が、世界各国の食材をかき集め、巨大鍋づくりに挑戦する。 見たことも聞いたこともない世界の食材をひとつにしたらどんな鍋ができるのか？そして、その結末は!? ■「むちゃくち