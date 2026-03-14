城島茂、横山裕、森本慎太郎、藤原丈一郎が『鉄腕DASH』特別企画でワールドワイドな巨大鍋づくりに挑戦

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3月15日放送の日本テレビ『ザ！鉄腕！DASH!!』は、特別企画「世界の食材で大実験！ワールドワイド鍋」をオンエア。

城島茂、横山裕（SUPER EIGHT）、森本慎太郎（SixTONES）、藤原丈一郎（なにわ男子）が、世界各国の食材をかき集め、巨大鍋づくりに挑戦する。

見たことも聞いたこともない世界の食材をひとつにしたらどんな鍋ができるのか？そして、その結末は!?

■「むちゃくちゃだよ！」「いろんなニオイする！」と大騒ぎ

2025年の訪日外国人客数4,000万人超え。日本に集まる世界各国の人々から自分の国自慢の食材を聞き出し、ひとつにしたらどんな鍋ができるのか？ 使う食材は、街の外国人から直接聞いた食材のみ、1ヵ国1食材というルール。

まずは外国人観光客が多数訪れる東京スカイツリーで聞き込み調査。するとさっそく、オーストラリアから来日した夫婦やカナダから観光に来た陽気な男性に遭遇。英語が苦手な城島たちは、身振り手振りでインタビュー。オーストラリアの伝統的なカンガルー肉や、カナダの冬の定番食材など、欲しかったタンパク源の情報を幸先よくゲットする。

さらに、マレーシアの家族連れからは、鍋の味を大きく左右する謎の食材情報が…。その後も、異国情緒あふれる新大久保の「イスラム横丁」や、多くの外国人が集まる日本語学校で情報収集。バングラデシュの「食べたら気持ちが良くなっちゃう」ヤバい食材や、エクアドルの定番朝ごはん、インドネシアで人気のおせんべいなど、見たことも聞いたこともない食材情報が続々と集まる。

そして、教えてもらった24の国と地域の食材を街の商店で買い集め、いざ調理開始。

直径60センチの巨大鍋に、ナイジェリア、スリランカ、マレーシア、ブラジルなど世界の調味料をたっぷり仕込んでスープを作り、そこにメインとなる肉や魚を投入。オーストラリア、ウズベキスタン、韓国、タイの食材を合わせてロールキャベツ風にしたり、ベトナム×デンマークで海老しんじょうを作ってみたり…。

さらに、アヒル肉、ヤギ肉、バナナ、アボカドなど、集めた食材をどんどん鍋にぶち込み、「むちゃくちゃだよ！」「いろんなニオイする！」と大騒ぎ。なんでも口に含みたがる野生児・森本は藤原のワナにかかり、「丈あいつ、許さない！」と大悶絶する。

そしてついに、世界にたったひとつのワールドワイド鍋が完成。調理に奮闘した横山も「一生モノの味やわ！」と舌鼓を打つその味とは？

■番組情報

日本テレビ『ザ！鉄腕！DASH!!』

03/15（日）19:00～19:58

出演者：城島茂、横山裕（SUPER EIGHT）、森本慎太郎（SixTONES）、藤原丈一郎（なにわ男子）

■関連リンク

『ザ！鉄腕！DASH!!』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/dash/