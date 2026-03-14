森永製菓株式会社は「バニラモナカジャンボ presents コンビネーションバニラスタジオ」を3月13日（金）〜15日（日）の3日間、渋谷区道玄坂にて期間限定でオープンします。先行取材会が開催されました。※事前予約制です明日3月13日から15日まで開催のバニラモナカジャンボ presents#コンビネーションバニラスタジオ🍦✨会場内の様子をいち早くお届け😆 pic.twitter.com/CkJshUdWYr— 森永製菓アイス公式