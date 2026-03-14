【モデルプレス＝2026/03/14】東京都知事の小池百合子氏が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」にシークレットゲストとして出演。約9年ぶりの出演となり、応援メッセージを届けた。【写真】東京都知事・小池百合子氏、TGCシークレット登場◆東京都知事・小池百合子氏、TGCシークレット登場次世代を担う若年層が集うTGCのステージに、「⼥性活躍