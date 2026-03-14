[3.14 J1百年構想リーグWEST第6節 京都 1-2 C大阪 サンガS]J1百年構想リーグWEST第6節が14日に開催され、8位セレッソ大阪は敵地で3位京都サンガF.C.を2-1で下した。京都は立ち上がりにアクシデント。FWラファエル・エリアスが負傷し、前半13分にMF本田風智との交代を余儀なくされた。それでも攻勢をかけると、前半17分にビッグチャンスを迎える。FW松田天馬のフリックからFWマルコ・トゥーリオがペナルティエリア右に進入。