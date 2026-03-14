日本有数の映画ガイド・高橋ヨシキが新作映画をレビューする『高橋ヨシキのニュー・シネマ・インフェルノ』。日本の蒸発という現象に迫ったドキュメンタリー！＊＊＊『蒸発』評点：★2点（5点満点）© 2024 OSSA FILM, BR, MORI FILM「日本」をとらえたモンド的な映像が指し示すものキャッチコピーは「日本では毎年約8万人が失踪しそのうち数千人が完全に消える―」というもので、これほどの人々が毎年「蒸発」してしまう