大事件ばかりがニュースではない、身近な小さな事件の方が人生を左右することも。注目のテーマを取り上げ大反響を呼んだ仰天ニュースから特別セレクション！（初公開2024年6月12日記事は取材時の状況）＊＊＊ここ数十年、増加の一途を辿る生涯未婚率。2020年の国勢調査によると男性28.3％、女性17.8％といずれも過去最高を記録。30〜34歳の未婚率も男性51.8％、女性38.5％と晩婚化がさらに進んでおり、なかには交際