焼肉チェーンの牛角がなんだかすごそうなセットメニューを展開し始めたことをご存知でしょうか。その名も、「焼肉酒場セット」！1980円でガッツリ飲める！ 肉も食える！焼肉酒場セットは平日限定のセットにはなりますが、ハイボール、サワー、カクテル、日本酒、焼酎、ワイン、梅酒、ソフトドリンクなどが2時間飲み放題！さらに、定番焼肉盛りと選べるホルモン盛りがついて肉類は合計200グラム！ しかも枝豆も食べ放題という、焼肉