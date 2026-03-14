焼肉チェーンの牛角がなんだかすごそうなセットメニューを展開し始めたことをご存知でしょうか。その名も、「焼肉酒場セット」！

1980円でガッツリ飲める！ 肉も食える！

焼肉酒場セットは平日限定のセットにはなりますが、ハイボール、サワー、カクテル、日本酒、焼酎、ワイン、梅酒、ソフトドリンクなどが2時間飲み放題！

さらに、定番焼肉盛りと選べるホルモン盛りがついて肉類は合計200グラム！ しかも枝豆も食べ放題という、焼肉をある程度堪能しながらもガッツリ飲めるというプランになっているのです。

「焼肉で飲むのは好きだけど、別に肉はちょっとでいいんだよなあ」というオッサンには完璧すぎるセット！

新宿歌舞伎町店で焼肉酒場してきました

というわけで、先日新宿でトークライブを見る用事があったときに、ウォーミングアップがてら牛角 新宿歌舞伎町店で焼肉酒場セットを試してみることにしました。

焼肉酒場セットは一部店舗では実施していないとのことですが、歌舞伎町の一等地でも提供してるってのはすごいっすね！

店内には焼肉酒場セットのポスターもポップもまったくなかったので店員さんに確認したところ、ちゃんとメニューを持ってきてくれました。お得すぎるからあまり目立たないようにしているのでしょうか。

プラス500円で飲み放題に生ビールを追加したり、追加メニューのオススメなんかもありましたが、「俺は2000円以下で焼肉酒場してえんだ」と提案をすべて断り、デフォルトのセットを堪能していきます。ちなみに1,980円は税抜価格で、税込だと2,178円になるのは要注意。千円札2枚だけ握りしめて店に入っても焼肉酒場セットは注文できません。

おいおい、結構肉も食えるじゃん！

焼肉酒場セットを注文すると飲み放題のドリンクから始まり、次から次へとメニューを持ってきてくれました。

まずこちらが「無限枝豆」。2人分だからかもしれませんが、かなり多めの盛りになっています。おかわりしないで済む人が多そう。

こちらは「定番焼肉盛り」。ジューシーカルビ、牛ハラミ、豚ハラミの3種です。これも2人分なんですが、それなりにボリュームがあるなあ！

そしてさらにホルモン盛りも2種類から選べるわけです。

ホルモン盛りはどちらもシマチョウ、豚ハラミ、ぼんちりの3種で、こちらは特製醤油ダレ＆黒煎り七味で味付けした「黒MIX」。

こちらは塩ダレ＆にんにくで味付けした「白MIX」。にんにくが結構ゴロゴロ入ってます。

これで役者が揃ったので、あとはひたすら肉を焼きながら飲むだけ。いつ食べても焼肉と酒の相性は抜群。この日はレモンサワーを軸に攻めたけど、生ビールでもハイボールでも完璧なパートナーになってくれる焼肉ってすごいよな！

焼肉酒場セットの肉のラインナップはカルビやホルモンなど脂身の主張が強めなものが多めだったので、特にレモンサワーとのペアリングは完璧でした。とにかく酒が進む、進む！

枝豆もそんなに食べないだろと思いきや、手元にあるとずっと食べ続けてしまうもの。最後まで伴奏してくれて助かりました。あと、さりげなくホルモン盛りの白MIXのほうに入ってたニンニクも焼いて食べたら塩ダレも効いてていい感じのおつまみに。これは食べないともったいない。

定価だったら5000円くらいいってるぞ！

そんなこんなで結局2時間で6杯ほど飲んでしまいまして、ウォーミングアップどころか完全にできあがってしまいました。そのあとに行ったトークライブでうっかり居眠りしてしまいましたが、牛角でこれだけ満喫したんだからオッケーでしょ！

おそらく定価だったら5000円分くらいになったはず。これはお得だったなあ。おすすめです。焼肉酒場セット実施店舗は牛角のホームページに掲載されているので、行く際はあらかじめチェックしてから行きましょう。

牛角 焼肉酒場セット

https://www.gyukaku.ne.jp/lp/yakinikusakaba/ [リンク]

(執筆者: ノジーマ)