歌手でタレントのアグネス・チャンさん（70）が2026年3月8日、自身のインスタグラムを更新。カーディガンとデニムを合わせたブルーコーデを披露した。「スタンフォード大学のキャンパスに」アグネス・チャンさんは、「スタンフォード大学のキャンパスに来ました」といい、デニムコーデや笑顔のアップショットを投稿した。「いつ観ても素敵な母校」「懐かしいね」と懐かしそうにつづっていた。つづけて、「私と三人の息子を育ててく