「物産展の女」が帰ってくる！ 待望の第2弾が放送決定！ 平祐奈×山口紗弥加W主演 、共演に杢代和人が続投！ Ⓒ「物産展の女～高崎編～」製作委員会 物語の舞台は高崎へ！ Ⓒ「物産展の女～高崎編～」製作委員会 テレ東では、ドラマチューズ！「物産展の女～高崎編～」（2026年3月31日(火)深夜24時30分～25時00分）を放送することが