「ＷＢＣ・準々決勝、カナダ代表３−５米国代表」（１３日、ヒューストン）Ｎｅｔｆｌｉｘの実況を担当した元ＮＨＫのレジェンドアナウンサーに、Ｘでは「全く衰えを感じさせない安定感すごい」「落ち着いてていい！」「状況説明がうまいわ」と称賛が集まった。実況を務めたのは島村俊治アナ。大国同士が点を取り合う接戦の展開だったが、絶叫することない。淡々と状況を伝え、解説の中島聡氏、高橋尚成氏へ的確に話を振った