【モデルプレス＝2026/03/14】2026年夏、亀梨和也を主演に迎え、NHK総合（89分・全1回で※NHK ONEで同時・見逃し配信予定）にてスペシャル時代劇「銭形平次」が放送される。（BS8K 3月23日午後5：00〜6：29）【写真】元KAT-TUN亀梨演じた“天才武人”鬼気迫る表情◆亀梨和也主演「銭形平次」映画・ドラマで数々の名作が作られ、いまだ人気の衰えない傑作時代劇「銭形平次」をリブート。あの名作が令和の世に甦る。映画や配信ドラマ