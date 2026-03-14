進学の選択肢を広げる「奨学金」。しかし、その返済が始まる20代前半という時期は、人生の基盤を築くための重要なステップでもある。将来への投資だったはずの制度が、結果として結婚や貯蓄といったライフイベントを阻む要因になっている現実は、個人のリテラシー不足として片付けられるものなのか。新潟出身のAさんの事例から考えていく。両親「行きたいなら行けば」…放任のなか、大学進学は自己責任Aさんは新潟出身の23歳。会社