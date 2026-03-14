ドミニカ共和国 10ー0 韓国（日本時間14日・マイアミ）無念のコールド負けとなったが、韓国ナインが見せた“振る舞い”に称賛が集まっている。韓国代表は13日（日本時間14日）、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝でドミニカ共和国代表と対戦し0-10で敗戦。試合後、ファンへの感謝を込めた対応が「リスペクトしかない」「生粋の上品さ」と海外ファンに注目されている。4大会ぶりに決勝ラウンドに進出した