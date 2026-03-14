『ABEMA スポーツタイム』場面カット(C)AbemaTV,Inc.○トミー・ジョン手術後に球速を上げている理由8日に配信されたABEMAのスポーツ番組『ABEMA スポーツタイム』(毎週日曜22:00〜)では、「大谷の肉体 徹底解剖SP」と題し、大谷翔平の桁違いのパワーの秘密を特集。そのメカニズムを筋肉に関する研究のスペシャリストである“筋肉博士”こと谷本道哉氏(順天堂大学スポーツ健康科学部教授)とともに紐解いた。大谷がトミー・ジョン