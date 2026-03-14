人生100年時代といわれるなか、老後に備えて資産形成を行っている人は多いでしょう。しかし、「貯めること」に執着しすぎると、思わぬ後悔に直面するかもしれません。60歳で資産1億円を築いた男性の事例をもとに、資産形成の際の注意点を見ていきましょう。定年までに「1億円」を築いた“おひとりさま”会社員現在無職のタダシさん（仮名・60歳）は、食品メーカーに勤務する会社員でした。年収は約700万円でパートナーはおらず、親