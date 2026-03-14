「日本人を雇え！」――モスバーガーがベトナム人社員の活躍を支援したニュースに、SNSで怒りの声が殺到し不買運動まで起きています。しかし、一部の人々がどれだけ熱狂しても、この不買運動は「絶対に失敗する」と断言できます。過去の亀田製菓の炎上騒動にも共通する、彼らの主張が一般の社会人から共感されず壮絶にスベってしまう決定的な理由とは？ 騒動の裏に隠された、外国人労働者を巡る日本経済の残酷な現実を暴きます。（