今年で17回目となるカノマタ試打会が11月に過去最大規模で開催された。 そのなかから、鹿又がとくに気になる次世代ギアを取材！ 発売前から予約が殺到！鍛造ではなく鋳造はじめてのヴィンテージカッパー ソール部分などにはCNC加工のドリル跡をそのまま残している 三浦技研MG SCSPEC●素材／8620軟鉄●ロフト角／50、52、56、58、60度●価格／3万7400円 鹿又三浦技研のウエッジで、カ