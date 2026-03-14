個性派クラブが集結！カノマタ試打会で見つけた次世代の発掘クラブ

今年で17回目となるカノマタ試打会が11月に過去最大規模で開催された。

そのなかから、鹿又がとくに気になる次世代ギアを取材！

発売前から予約が殺到！

鍛造ではなく鋳造

はじめてのヴィンテージカッパー

ソール部分などにはCNC加工のドリル跡をそのまま残している



三浦技研

MG SC

SPEC

●素材／8620軟鉄

●ロフト角／50、52、56、58、60度

●価格／3万7400円

鹿又 三浦技研のウエッジで、カッパー仕上げは珍しいですね。

寺村 うちでははじめてのヴィンテージカッパー仕上げです。

鹿又 打ってみましたが、打感がやわらかい。さすが三浦だと思いました。

寺村 ありがとうございます。ただし、このモデルは軟鉄鍛造ではなくて軟鉄鋳造です。

鹿又 そうだったんですか!?

寺村 今回は設計自由度の高さをギリギリまで追求するために、あえて鋳造にしました。そのうえでＣＮＣ加工によって、番手別にバックフェースの形状を変えることにこだわりました。

鹿又 ヘッドサイズもちょうどいい小振りのサイズ感で顔もいい。

寺村 今、三浦技研ではフィッティングに力を入れていて、膨大なフィッティングデータがあります。そのデータをもとにＦＰ（フェースプログレッション）値を最適化しました。

鹿又 芝から打ったときの抜けのよさにビックリしました。どこに秘密がありますか？

寺村 ２つあると思います。ひとつは三浦技研独自のバーサタイルソールによって、どんな入射角のゴルファーが打っても抜けのいいソールになっています。もうひとつはＣＮＣ加工の鋳造モデルならではの正確な重心ポジション。番手別に理想的な重心を実現したことが振りやすさ、抜けやすさにつながったと思います。

鹿又 ＣＮＣ加工でこの心地よい打感、新しい三浦を感じるウエッジでした。

設計の自由度がやさしさにつながっていますね

「フェースの溝は50度と52度は通常、56度、58度、60度はフルスコアラインになっています」（寺村）

自動車部品の精度をゴルフグリップに

シニアツアーで話題のロートルクグリップ

ワタナベグリップ

SC-TX

SPEC

●素材／SCコンパウンド

●重量（BLなし）／50g（±0.5g）

●カラー／ブラック、グレー

●価格／2200円

鹿又 ワタナベグリップは、中嶋常幸プロから「最高のグリップがあるけど知ってる？」と紹介してもらったメーカーです。

藤田 中嶋プロをはじめ、シニアのプロに愛用してもらっています。

鹿又 元々は何の会社でしたっけ？

藤田 自動車部品の製造です。その精度・品質をゴルフグリップに応用して、ねじれが少ないロートルクのグリップを開発しました。

鹿又 25年はパターでゼロトルクが流行しましたが、次はグリップのロートルクが話題になりそうです。

中島常幸プロが絶賛していました！

「私も使っていますが、ダウンスイング中のねじれが少ないので、手元の軌道が安定します」（鹿又）

高精度なのに価格が安くなった

第2世代のMevoはコスパ最強の測定器

高さも幅も20センチ以内なので持ち運びにも便利。

専用のハードケースつき

フライトスコープ

Mevo Gen2

SPEC

●サイズ／約175mm×141mm×30.1mm

●重量／約500g

●価格／16万5000円

鹿又 すごく軽いんですけど、重さはどのくらいですか？

木村 ペットボトルのドリンクとほぼ同じ約５００gです。

鹿又 軽量でも弾道測定の精高いですね。

木村 ボールスピード、スピン量はもちろん、スピン軸やスピンロフトまで20項目のデータをドップラーレーダーで計測できます。屋外はもちろん、インドアでも使えます。

鹿又 ちなみにおいくらですか？

木村 16万５０００円です。

鹿又 その価格とは思えない性能でした。

木村 フル充電すれば６時間もつので、ラウンドにも持っていけます。

この価格帯ではナンバー１の性能です

「ハードウェアを前作よりアップグレードしたので、性能が上がっています」（木村）

いかがでしたか。ギア以外のアイテムにもぜひ注目してみてください！

構成＝野中真一

写真＝田中宏幸