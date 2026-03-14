個性派クラブが集結！カノマタ試打会で見つけた次世代の発掘クラブ

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今年で17回目となるカノマタ試打会が11月に過去最大規模で開催された。

そのなかから、鹿又がとくに気になる次世代ギアを取材！

発売前から予約が殺到！
鍛造ではなく鋳造
はじめてのヴィンテージカッパー

ソール部分などにはCNC加工のドリル跡をそのまま残している

三浦技研
MG SC
SPEC
●素材／8620軟鉄
●ロフト角／50、52、56、58、60度
●価格／3万7400円

鹿又　三浦技研のウエッジで、カッパー仕上げは珍しいですね。

寺村　うちでははじめてのヴィンテージカッパー仕上げです。

鹿又　打ってみましたが、打感がやわらかい。さすが三浦だと思いました。

寺村　ありがとうございます。ただし、このモデルは軟鉄鍛造ではなくて軟鉄鋳造です。

鹿又　そうだったんですか!?

寺村　今回は設計自由度の高さをギリギリまで追求するために、あえて鋳造にしました。そのうえでＣＮＣ加工によって、番手別にバックフェースの形状を変えることにこだわりました。

鹿又　ヘッドサイズもちょうどいい小振りのサイズ感で顔もいい。

寺村　今、三浦技研ではフィッティングに力を入れていて、膨大なフィッティングデータがあります。そのデータをもとにＦＰ（フェースプログレッション）値を最適化しました。

鹿又　芝から打ったときの抜けのよさにビックリしました。どこに秘密がありますか？

寺村　２つあると思います。ひとつは三浦技研独自のバーサタイルソールによって、どんな入射角のゴルファーが打っても抜けのいいソールになっています。もうひとつはＣＮＣ加工の鋳造モデルならではの正確な重心ポジション。番手別に理想的な重心を実現したことが振りやすさ、抜けやすさにつながったと思います。

鹿又　ＣＮＣ加工でこの心地よい打感、新しい三浦を感じるウエッジでした。

設計の自由度がやさしさにつながっていますね

「フェースの溝は50度と52度は通常、56度、58度、60度はフルスコアラインになっています」（寺村）

自動車部品の精度をゴルフグリップに
シニアツアーで話題のロートルクグリップ

ワタナベグリップ
SC-TX
SPEC
●素材／SCコンパウンド
●重量（BLなし）／50g（±0.5g）
●カラー／ブラック、グレー
●価格／2200円

鹿又　ワタナベグリップは、中嶋常幸プロから「最高のグリップがあるけど知ってる？」と紹介してもらったメーカーです。

藤田　中嶋プロをはじめ、シニアのプロに愛用してもらっています。

鹿又　元々は何の会社でしたっけ？

藤田　自動車部品の製造です。その精度・品質をゴルフグリップに応用して、ねじれが少ないロートルクのグリップを開発しました。

鹿又　25年はパターでゼロトルクが流行しましたが、次はグリップのロートルクが話題になりそうです。

中島常幸プロが絶賛していました！

「私も使っていますが、ダウンスイング中のねじれが少ないので、手元の軌道が安定します」（鹿又）

高精度なのに価格が安くなった
第2世代のMevoはコスパ最強の測定器

高さも幅も20センチ以内なので持ち運びにも便利。
専用のハードケースつき

フライトスコープ
Mevo Gen2
SPEC
●サイズ／約175mm×141mm×30.1mm
●重量／約500g
●価格／16万5000円

鹿又　すごく軽いんですけど、重さはどのくらいですか？

木村　ペットボトルのドリンクとほぼ同じ約５００gです。

鹿又　軽量でも弾道測定の精高いですね。

木村　ボールスピード、スピン量はもちろん、スピン軸やスピンロフトまで20項目のデータをドップラーレーダーで計測できます。屋外はもちろん、インドアでも使えます。

鹿又　ちなみにおいくらですか？

木村　16万５０００円です。

鹿又　その価格とは思えない性能でした。

木村　フル充電すれば６時間もつので、ラウンドにも持っていけます。

この価格帯ではナンバー１の性能です

「ハードウェアを前作よりアップグレードしたので、性能が上がっています」（木村）

いかがでしたか。ギア以外のアイテムにもぜひ注目してみてください！

構成＝野中真一
写真＝田中宏幸

　