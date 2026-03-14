個性派クラブが集結！カノマタ試打会で見つけた次世代の発掘クラブ
今年で17回目となるカノマタ試打会が11月に過去最大規模で開催された。
そのなかから、鹿又がとくに気になる次世代ギアを取材！
発売前から予約が殺到！
鍛造ではなく鋳造
はじめてのヴィンテージカッパー
三浦技研
MG SC
SPEC
●素材／8620軟鉄
●ロフト角／50、52、56、58、60度
●価格／3万7400円
鹿又 三浦技研のウエッジで、カッパー仕上げは珍しいですね。
寺村 うちでははじめてのヴィンテージカッパー仕上げです。
鹿又 打ってみましたが、打感がやわらかい。さすが三浦だと思いました。
寺村 ありがとうございます。ただし、このモデルは軟鉄鍛造ではなくて軟鉄鋳造です。
鹿又 そうだったんですか!?
寺村 今回は設計自由度の高さをギリギリまで追求するために、あえて鋳造にしました。そのうえでＣＮＣ加工によって、番手別にバックフェースの形状を変えることにこだわりました。
鹿又 ヘッドサイズもちょうどいい小振りのサイズ感で顔もいい。
寺村 今、三浦技研ではフィッティングに力を入れていて、膨大なフィッティングデータがあります。そのデータをもとにＦＰ（フェースプログレッション）値を最適化しました。
鹿又 芝から打ったときの抜けのよさにビックリしました。どこに秘密がありますか？
寺村 ２つあると思います。ひとつは三浦技研独自のバーサタイルソールによって、どんな入射角のゴルファーが打っても抜けのいいソールになっています。もうひとつはＣＮＣ加工の鋳造モデルならではの正確な重心ポジション。番手別に理想的な重心を実現したことが振りやすさ、抜けやすさにつながったと思います。
鹿又 ＣＮＣ加工でこの心地よい打感、新しい三浦を感じるウエッジでした。
「フェースの溝は50度と52度は通常、56度、58度、60度はフルスコアラインになっています」（寺村）
自動車部品の精度をゴルフグリップに
シニアツアーで話題のロートルクグリップ
ワタナベグリップ
SC-TX
SPEC
●素材／SCコンパウンド
●重量（BLなし）／50g（±0.5g）
●カラー／ブラック、グレー
●価格／2200円
鹿又 ワタナベグリップは、中嶋常幸プロから「最高のグリップがあるけど知ってる？」と紹介してもらったメーカーです。
藤田 中嶋プロをはじめ、シニアのプロに愛用してもらっています。
鹿又 元々は何の会社でしたっけ？
藤田 自動車部品の製造です。その精度・品質をゴルフグリップに応用して、ねじれが少ないロートルクのグリップを開発しました。
鹿又 25年はパターでゼロトルクが流行しましたが、次はグリップのロートルクが話題になりそうです。
「私も使っていますが、ダウンスイング中のねじれが少ないので、手元の軌道が安定します」（鹿又）
高精度なのに価格が安くなった
第2世代のMevoはコスパ最強の測定器
フライトスコープ
Mevo Gen2
SPEC
●サイズ／約175mm×141mm×30.1mm
●重量／約500g
●価格／16万5000円
鹿又 すごく軽いんですけど、重さはどのくらいですか？
木村 ペットボトルのドリンクとほぼ同じ約５００gです。
鹿又 軽量でも弾道測定の精高いですね。
木村 ボールスピード、スピン量はもちろん、スピン軸やスピンロフトまで20項目のデータをドップラーレーダーで計測できます。屋外はもちろん、インドアでも使えます。
鹿又 ちなみにおいくらですか？
木村 16万５０００円です。
鹿又 その価格とは思えない性能でした。
木村 フル充電すれば６時間もつので、ラウンドにも持っていけます。
「ハードウェアを前作よりアップグレードしたので、性能が上がっています」（木村）
いかがでしたか。ギア以外のアイテムにもぜひ注目してみてください！
構成＝野中真一
写真＝田中宏幸