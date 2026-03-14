将来的にメジャーで成功する可能性を秘めた日本人投手は誰か。カンザスシティ・ロイヤルズの国際スカウト駐日担当を務める大屋博行さんが、いま最も注目しているのが阪神・才木浩人だ。【画像】女性阪神ファン3000人の「推しランキング」で才木投手が1位に輝いたランキングが収録された書籍恵まれた体格と成績に加え、「真っ向勝負」を貫く投球は、まさにMLB向きと言える。現実的な渡米ルートとなるポスティングも含め