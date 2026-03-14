＜ザ・プレーヤーズ選手権2日日◇13日◇TPCソーグラス ザ・プレイヤーズ・スタジアムC（フロリダ州）◇7352ヤード・パー72＞第5のメジャーと呼ばれるPGAツアーのフラッグシップ大会は第2ラウンドが進行している。【写真】名物ホール17番パー3は池のなかにポツンとグリーンがある日本勢は3人が出場。大会初制覇を狙う松山英樹は17位タイから出たこの日、4バーディ・4ボギーの「72」でホールアウト。トータル2アンダー・暫定28位タ