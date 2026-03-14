年齢を重ねると、ドライバーショットの弾道が低くなりキャリー不足で飛距離が低下する、といった症状に悩まされる。これを解決するには、セットアップを工夫してみよう。 キャリーだけでなくランも増えて飛ぶ ヘッドをボールから離してセットし、この位置をスイングの最下点にする（〇） ヘッドをボールに近づけると上から打ち込んでしまいテンプラのミスが出る（△） シニア