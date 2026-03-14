正しいアドレスはどっち？シニアプロが飛距離を伸ばす方法を解説

年齢を重ねると、ドライバーショットの弾道が低くなりキャリー不足で飛距離が低下する、といった症状に悩まされる。これを解決するには、セットアップを工夫してみよう。

キャリーだけでなくランも増えて飛ぶ

ヘッドをボールから離してセットし、この位置をスイングの最下点にする（〇）

ヘッドをボールに近づけると上から打ち込んでしまいテンプラのミスが出る（△）

シニアツアーの飛ばし屋であるＰ・マークセンを筆頭に、ドライバーのティーアップを高めにして、アッパーブローに打つのがシニアプロのトレンド。ボールが高く上がらない人は、これを参考にしたほうがいい、と丸山大輔はいう。

「ティーアップを高くしたら、ヘッドをボールから離してセットしてください。その距離は、ティーアップの高さと同じくらいが目安です。そして、ヘッドを置いたところをスイングの最下点と考え、ややアッパーブローにボールをとらえる。こうすると高い打ち出し角でキャリーが出るうえに、スピン量が減ってランも増える。打ち方を変える必要はなく、軸をブラさずに体の回転で打つことが大切ですよ」

Point1：ヘッドを離す距離はティーアップの高さとほぼ同じ

シニアプロはティーアップが「高め」です！

ティーアップを高くしたぶん、ボールを左に置き、ヘッドをボールから離してセットする。ロフト角が大きめのドライバーでティーアップを低くすると、スピン量が増えすぎてしまい、キャリーもランも出にくくなるので注意しよう

ヘッドをボールから離す距離は、ティーアップの高さとほぼ同じにするのが目安。それよりやや長く（遠く）してもOK

アッパーブローに打つ

高いティーアップでややアッパーブローにボールをとらえると、打ち出し角が高くなりキャリーが伸びる（上）。ティーアップが低いとフェースの下側にボールが当たってしまう（下）

Point2：スイングの最下点を意識し軸をブラさずに打つ

「ヘッドを置いた位置＝スイングの最下点」と考え、ヘッドが最下点を過ぎてやや上昇したところでボールをとらえるのが理想的。軸をブラさずに体の回転で打てば、自然にアッパーブローになる。ボールをすくい上げるのは厳禁！

最下点を無視してボールを目がけて振り下ろすと、体が突っ込んで軸がブレてしまう

いかがでしたか？ ぜひ、レッスンを参考にして練習してみてください。

レッスン＝丸山大輔

●まるやま・だいすけ／1971年生まれ、千葉県出身。175㎝、75㎏。2005年のフジサンケイクラシックでツアー初優勝。

その翌年は米ツアーに挑戦し、シード権を獲得。2013年のブリヂストンオープンで国内ツアー通算3勝目をあげ、現在はシニアツアーに参戦。アイテック所属。

構成＝小山俊正

写真＝田中宏幸

協力＝取手国際ゴルフ倶楽部