こちらは、ハッブル宇宙望遠鏡（HST）が観測した球状星団「M92（Messier 92）」の中心付近。ヘルクレス座の方向、地球から約2万7000光年先にあります。まばゆい星々の密集した姿に美しさを感じます。【▲ ハッブル宇宙望遠鏡が観測した球状星団「M92（Messier 92）」（Credit: ESA/Hubble & NASA Acknowledgement: Gilles Chapdelaine）】球状星団は、数万から数百万個の星々が互いの重力によって球状に密集している天体です。