怪奇現象が起こる洋館と、それを解決するためにやってきた霊媒師を描くホラー映画『Never After Dark／ネバーアフターダーク』が６月５日(金)より公開。特報映像が解禁された。本作は、俳優・賀来賢人と映画監督のデイヴ・ボイルが共同設立した映像製作会社「SIGNAL181」の第１弾長編映画。主人公の霊媒師・愛里を穂志もえかが演じる。そのほかのキャストは稲垣来泉、吉岡睦雄、正名僕蔵、木村多江。霊が現れるという山奥の洋館へ