怪奇現象が起こる洋館と、それを解決するためにやってきた霊媒師を描くホラー映画『Never After Dark／ネバーアフターダーク』が６月５日(金)より公開。特報映像が解禁された。

本作は、俳優・賀来賢人と映画監督のデイヴ・ボイルが共同設立した映像製作会社「SIGNAL181」の第１弾長編映画。主人公の霊媒師・愛里を穂志もえかが演じる。そのほかのキャストは稲垣来泉、吉岡睦雄、正名僕蔵、木村多江。

霊が現れるという山奥の洋館へとやってきた霊媒師の愛里（穂志もえか）。洋館のオーナー・禎子（木村多江）は死後の世界を信じているが、霊に対して懐疑的な群治（賀来賢人）は、「この家には怖いものなんて何も無いって証明してくれればいいんで」と不愛想に告げる。しかし、柱時計が０時５分を示すと、愛里の背後に“あいつ”の姿が現れる……。

『Never After Dark／ネバーアフターダーク』

６月５日(金)公開

配給: TOHO NEXT

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