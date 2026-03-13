Watsonが、最新フルアルバム『Soul Quake 3』からIOを客演に迎えた「知った。 feat. IO」のMVを公開した。WatsonとIOでの共作としては3曲目となる本楽曲は、ダンスホールを感じさせる跳ねたビートの上で、余裕とユーモアのあるラップが光る一曲だという。MVは、「MOTO feat. guca owl」も手掛けた鴨下大輝が監督を務めており、8mmフィルムのフィルターを通し、ノスタルジーとモダンが同居したような独特の質感を持つ作品に仕上がっ