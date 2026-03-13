IT企業に勤務する50代、男性の榊原さん（仮名）は、健康診断で10年以上前から糖尿病の疑いを指摘されていましたが、多忙を理由に通院を中断していました。しかし、昨年末から視力の急激な低下と倦怠感に襲われ、精査の結果「糖尿病性網膜症」と「糖尿病性腎症」が進行していることが判明しました。【漫画】「こんなとこ…怖くて変な人しかいないじゃん！」と思った精神科病棟摂食障害で入院した女子高生が心を開いていった日々そ