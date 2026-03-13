キム・ゴードン（Kim Gordon）が3作目のソロ・アルバム『PLAY ME』をリリースした。「嬉しい誤算」から始まったソロキャリアも10年が経ち、元ソニック・ユースのアイコンは、かつてないほど自由で想像力に満ちた音楽を奏でている。あなたはキム・ゴードンのことを、もう知り尽くしていると思い込んでいるかもしれない。何しろ彼女は、ニューヨークのパンク・アンダーグラウンドからソニック・ユースの一員として現れて以来、40年以