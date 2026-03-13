中田英寿氏がプロデュースする日本食文化の祭典「CRAFT SAKE WEEK」が、2026年にいよいよ10周年を迎える！ 先日開催されたスペシャルトークセッションで発表された、過去最大規模となる「CRAFT SAKE WEEK 2026」の全貌をレポートしていく。2016年のスタート以来、延べ125万人以上を動員してきた「CRAFT SAKE WEEK」。10回目となる今回は、GMO OMAKASEが初の冠スポンサーに就任することが発表され、「CRAFT SAKE WEEK 2026 with OMA