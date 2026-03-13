中田英寿氏がプロデュースする日本食文化の祭典「CRAFT SAKE WEEK」が、2026年にいよいよ10周年を迎える！ 先日開催されたスペシャルトークセッションで発表された、過去最大規模となる「CRAFT SAKE WEEK 2026」の全貌をレポートしていく。

2016年のスタート以来、延べ125万人以上を動員してきた「CRAFT SAKE WEEK」。10回目となる今回は、GMO OMAKASEが初の冠スポンサーに就任することが発表され、「CRAFT SAKE WEEK 2026 with OMAKASE byGMO at ROPPONGI HILLS」として開催が決定。

注目ポイントは以下の3点。

・過去最長・最大規模の13日間！

4月17日（金）から29日（水・祝）までの“過去最長”期間で開催。

・過去最多、130の酒蔵が日替わりで登場！

全国から厳選された”過去最多”の酒蔵が集結。

・過去最多、20の有名レストランが出店！

ミシュラン星付きなど、予約困難な名店のイベントオリジナルメニューなどが楽しめる。

レストラン最終日ラインナップ（4/29）はオールスター集結！「Team 石かわ」も限定結成

今回の「CRAFT SAKE WEEK」がこれまでの開催と決定的に違うのは、そのレストランの圧倒的な質と量。参加するレストランは過去最多の20店。しかも、ただの有名店ではない。

普段は数か月先まで予約が埋まっている「予約困難店」や、世界的な評価を得る「ミシュラン星付き」のレストランが、このイベントのためだけに特別なメニューを振る舞う。本来なら数万円のコース料理でしか味わえない名店の技術を、六本木ヒルズで気軽に体験できるという、まさに“奇跡の食体験”が実現する。

特に注目すべきは、最終日となる4月29日（水・祝）のラインアップ。もはや「イベントの屋台」という概念を覆す、国内外で絶賛される名店がずらりと並ぶとのこと。

・TACUBO（イタリアン）：薪焼きのパイオニアが放つ極上の一皿

・L’Effervescence（フレンチ）：ミシュラン3つ星。哲学的なまでのこだわりをその手に

・鳥しき ICHIMON（焼き鳥）：予約が取れないことで知られる焼き鳥界の至宝

・富麗華（中華）：名だたる美食家を虜にする、洗練された中国料理

さらに、10周年を記念した特別編成として、日本を代表する名店「石かわ」や「虎白」などを展開する石かわグループが「Team 石かわ」として参戦！ 節目にふさわしい、最高峰の日本酒と料理のペアリングが味わえる。

青一色の幻想空間？ 世界的な建築家・重松象平氏が手掛ける「のれん」のインスタレーション

会場デザインを担当するのは、国際的に活躍する建築家の重松象平氏（OMA）。今年のテーマは「のれん」で、日本独自の布である「幕」を使い、会場全体を青一色で包み込む幻想的な空間を作り上げる。自然光を透過し、人の動きや熱気に呼応して揺れる「幕」の演出は、これまでにない没入体験を生み出しそうだ。

中田英寿氏らが語る「日本酒の黄金時代」とこれからの10年

先日開催された発表会で行われたトークセッションには、オーガナイザーの中田英寿氏をはじめ、銘酒「十四代」で知られる高木酒造の郄木辰五郎氏、料理人の石川秀樹氏、GMO OMAKASEの浅井俊平氏という堂々たる顔ぶれが登壇。

郄木氏は、現在の日本酒業界について「造り手に若い子も増え、味わいとしては本当に“黄金時代”」と語り、石川氏は料理の視点から、各店独自の「在り方」や「個性」が生まれている現状を強調した。

中田氏は、このイベントを通じて「レストラン、シェフと酒蔵を繋ぐ場にしたかった」と語り、「日本酒だけを語るよりも、食全般、日本の文化として考えていく必要性がある。様々な日本文化に結びつくものを繋げていく、そんな未来を作っていきたい」と、10年目の先にある新たなビジョンを力強く示した。

守るべき伝統と時代に合わせた革新。10周年という節目にふさわしい、特別な「体験」が六本木で待っている。

「CRAFT SAKE WEEK 2026 with OMAKASE byGMO at ROPPONGI HILLS」開催概要

日時：2026年4月17日(金)〜29日(水・祝) / 平日 15:00〜22:00 （L.O.21:30）、土日祝 12:00〜21:00 （L.O.20:30）

場所：六本木ヒルズアリーナ（東京都港区六本木6丁目9-1）

参加蔵数：各日10蔵 計130蔵

レストラン数：20店

料金：スターターセット ￥4,800（オリジナル酒器グラス＋飲食用コイン14枚）

※2回目以降のご来場の際は、スターターセットのオリジナル酒器グラスを持参いただくと、追加コイン購入のみでお楽しみいただけます。

追加コイン 12枚 / ￥2,000、25枚 / ￥4,100、45枚 / ￥7,300、100枚 / ￥16,000 ※いずれも税込

ウェブサイト：https://craftsakeweek.com/

公式アプリ：Sakenomy（https://www.sakenomy.jp/）