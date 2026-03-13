【速報】10周年は過去最大規模でお届け！ CRAFT SAKE WEEK 2026の開催が決定
中田英寿氏がプロデュースする日本食文化の祭典「CRAFT SAKE WEEK」が、2026年にいよいよ10周年を迎える！ 先日開催されたスペシャルトークセッションで発表された、過去最大規模となる「CRAFT SAKE WEEK 2026」の全貌をレポートしていく。
2016年のスタート以来、延べ125万人以上を動員してきた「CRAFT SAKE WEEK」。10回目となる今回は、GMO OMAKASEが初の冠スポンサーに就任することが発表され、「CRAFT SAKE WEEK 2026 with OMAKASE byGMO at ROPPONGI HILLS」として開催が決定。
注目ポイントは以下の3点。
・過去最長・最大規模の13日間！
4月17日（金）から29日（水・祝）までの“過去最長”期間で開催。
・過去最多、130の酒蔵が日替わりで登場！
全国から厳選された”過去最多”の酒蔵が集結。
・過去最多、20の有名レストランが出店！
ミシュラン星付きなど、予約困難な名店のイベントオリジナルメニューなどが楽しめる。
レストラン最終日ラインナップ（4/29）はオールスター集結！「Team 石かわ」も限定結成
今回の「CRAFT SAKE WEEK」がこれまでの開催と決定的に違うのは、そのレストランの圧倒的な質と量。参加するレストランは過去最多の20店。しかも、ただの有名店ではない。
普段は数か月先まで予約が埋まっている「予約困難店」や、世界的な評価を得る「ミシュラン星付き」のレストランが、このイベントのためだけに特別なメニューを振る舞う。本来なら数万円のコース料理でしか味わえない名店の技術を、六本木ヒルズで気軽に体験できるという、まさに“奇跡の食体験”が実現する。
特に注目すべきは、最終日となる4月29日（水・祝）のラインアップ。もはや「イベントの屋台」という概念を覆す、国内外で絶賛される名店がずらりと並ぶとのこと。
・TACUBO（イタリアン）：薪焼きのパイオニアが放つ極上の一皿
・L’Effervescence（フレンチ）：ミシュラン3つ星。哲学的なまでのこだわりをその手に
・鳥しき ICHIMON（焼き鳥）：予約が取れないことで知られる焼き鳥界の至宝
・富麗華（中華）：名だたる美食家を虜にする、洗練された中国料理
さらに、10周年を記念した特別編成として、日本を代表する名店「石かわ」や「虎白」などを展開する石かわグループが「Team 石かわ」として参戦！ 節目にふさわしい、最高峰の日本酒と料理のペアリングが味わえる。
青一色の幻想空間？ 世界的な建築家・重松象平氏が手掛ける「のれん」のインスタレーション
会場デザインを担当するのは、国際的に活躍する建築家の重松象平氏（OMA）。今年のテーマは「のれん」で、日本独自の布である「幕」を使い、会場全体を青一色で包み込む幻想的な空間を作り上げる。自然光を透過し、人の動きや熱気に呼応して揺れる「幕」の演出は、これまでにない没入体験を生み出しそうだ。
中田英寿氏らが語る「日本酒の黄金時代」とこれからの10年
先日開催された発表会で行われたトークセッションには、オーガナイザーの中田英寿氏をはじめ、銘酒「十四代」で知られる高木酒造の郄木辰五郎氏、料理人の石川秀樹氏、GMO OMAKASEの浅井俊平氏という堂々たる顔ぶれが登壇。
郄木氏は、現在の日本酒業界について「造り手に若い子も増え、味わいとしては本当に“黄金時代”」と語り、石川氏は料理の視点から、各店独自の「在り方」や「個性」が生まれている現状を強調した。
中田氏は、このイベントを通じて「レストラン、シェフと酒蔵を繋ぐ場にしたかった」と語り、「日本酒だけを語るよりも、食全般、日本の文化として考えていく必要性がある。様々な日本文化に結びつくものを繋げていく、そんな未来を作っていきたい」と、10年目の先にある新たなビジョンを力強く示した。
守るべき伝統と時代に合わせた革新。10周年という節目にふさわしい、特別な「体験」が六本木で待っている。
「CRAFT SAKE WEEK 2026 with OMAKASE byGMO at ROPPONGI HILLS」開催概要
日時：2026年4月17日(金)〜29日(水・祝) / 平日 15:00〜22:00 （L.O.21:30）、土日祝 12:00〜21:00 （L.O.20:30）
場所：六本木ヒルズアリーナ（東京都港区六本木6丁目9-1）
参加蔵数：各日10蔵 計130蔵
レストラン数：20店
料金：スターターセット ￥4,800（オリジナル酒器グラス＋飲食用コイン14枚）
※2回目以降のご来場の際は、スターターセットのオリジナル酒器グラスを持参いただくと、追加コイン購入のみでお楽しみいただけます。
追加コイン 12枚 / ￥2,000、25枚 / ￥4,100、45枚 / ￥7,300、100枚 / ￥16,000 ※いずれも税込
ウェブサイト：https://craftsakeweek.com/
公式アプリ：Sakenomy（https://www.sakenomy.jp/）