デジタル音楽配信サービスのSpotify公式SNSに、BTSが登場。まるでメンバーとビデオ通話しているかのようなシチュエーションの動画が公開され、7人が身を寄せ合う仲睦まじい姿にファンの注目が集まっている。 【動画】BTSから着信！／『ARIRANG』のアニメーショントレイラー映像／ソファでBTSメンバーに囲まれる“神視点”動画も ■BTSからのビデオ通話着信にARMY歓喜 「ARMY（アーミ