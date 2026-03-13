格安SIM「mineo（マイネオ）」にて「親思い割引」が3月10日に提供開始！マイピタ・マイそくのデュアルタイプが最大220円OFFにオプテージは9日、移動体通信事業者（MNO）から回線を借りて仮想移動体通信事業者（MVNO）として提供している携帯電話サービス「mineo」（ https://mineo.jp ）における料金プラン「マイピタ」および「マイそく」（音声通話対応の「デュアルタイプ」）において親子間の通話を促す割引サービス「親思い割引