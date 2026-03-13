携帯電話サービス「mineo」にて親子の通話で料金を割り引く「親思い割引」が提供開始！マイピタ・マイそくが最大2人まで親1人につき月110円割引に
|格安SIM「mineo（マイネオ）」にて「親思い割引」が3月10日に提供開始！マイピタ・マイそくのデュアルタイプが最大
220円OFFに
オプテージは9日、移動体通信事業者（MNO）から回線を借りて仮想移動体通信事業者（MVNO）として提供している携帯電話サービス「mineo」（ https://mineo.jp ）における料金プラン「マイピタ」および「マイそく」（音声通話対応の「デュアルタイプ」）において親子間の通話を促す割引サービス「親思い割引」を2026年3月10日（火）10：00より提供開始すると発表しています（金額はすべて税込）。
適用条件として他に子供が「時間無制限かけ放題（1,210円／月）」または「10分かけ放題（550円／月）」、「10分通話パック（110円／月）」のいずれかの通話オプションを契約している必要があります。また子供が18歳未満の場合は親思い割引の適用対象外です。mineoでは離れて暮らす親子が増える中で「親ともっと話をしたいが、なかなかきっかけがつくれない」という人の声を踏まえ、手軽に前向きに親子で話す時間を作ることができるサービスとして親思い割引を提供することになったとしています。
親思い割引は親子ともにmineoのマイピタまたはマイそくのデュアルタイプ（音声通話対応）を契約している場合に子供の回線から親の回線へ1回線につき月間累計10分以上の通話を行うと、子供の翌月の月額基本料金から親1人につき110円／月割引、最大で親2人までの合計220円／月割引が行われます。また料金割引だけでなく、上で通話時間を“見える化”するとともに、親への通話を促す通話状況お知らせメールを送付するなど、親子のコミュニケーションを継続的にサポートする仕組みを取り入れているとのこと。
＜「親思い割引」の提供条件＞
（1）親子ともにデュアルタイプのマイピタまたはマイそくを契約中
（2）子の回線で「時間無制限かけ放題」または「10分かけ放題」、「10分通話パック」のいずれかの通話オプションを契約中
（3）子の回線のマイページから親思い割引を申し込む
（4）子の回線から親の回線へ1回線につき月間累計10分以上の通話を行う
※子が18歳未満の場合は親思い割引の適用対象外です。
＜「親思い割引」の特長＞
（1）通話時間の“見える化”で、親子コミュニケーションを習慣に
マイページにて親との通話時間がひと目で分かり、自然な通話のきっかけを生み出します。また過去の達成履歴も振り返ることができ、親子コミュニケーションの積み重ねを実感できます。
（2）リマインド機能で継続利用をサポート
通話時間が10分未満の場合にはmineoから通話状況お知らせメールを送付します。これにより、親への連絡を思い出すきっかけを作り、定期的な通話を自然に後押します。
（3）通話利用に応じたシンプルな割引設計
子供から親へ月間累計10分以上の通話で、子供の翌月の基本料金から親1人につき110円／月（最大2人で220円／月）が割り引かれます。
mineoではこれまで料金や機能だけでなく、利用者同士が支え合うコミュニティーや「つながっている」と実感できる体験を大切にしてきましたが、新たに提供を開始する親思い割引は世代やITリテラシーに関わらず、音声通話を通じて親子が会話できる仕組みとなっており、毎月10分の通話をきっかけに親子の安心やあたたかなつながりを育むとともに分かりやすい料金メリットを通じてmineoらしい価値を提供するということです。今後もmineoは利用者一人ひとりに向き合いながら親子のコミュニケーションを継続的にサポートする仕組みを通じて、つながりを手にともに踏み出す未来の実現をめざしていくとしています。
紹介コード
https://mineo.jp/syokai/?jrp=syokai&kyb=F0U2C7X4J0
契約事務手数料3000円が無料になるmineoエントリーパッケージ docomo/au/SoftBankの3回線が選べる格安SIMカード
mineo(マイネオ)
2015-03-27
記事執筆：memn0ck
■関連リンク
・エスマックス（S-MAX）
・エスマックス（S-MAX） smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・mineo 関連記事一覧 - S-MAX
・親子の通話で料金を割引する「親思い割引」提供開始 │ お知らせ │ オプテージ
・親子の通話で料金を割引する「親思い割引」提供開始 〜通話時間の"見える化"で、離れて暮らす親子のつながりをサポート〜｜mineoユーザーサポート
・親思い割引｜サービス・オプション｜格安スマホ・格安SIM【mineo(マイネオ)】
・格安スマホ・格安SIM【mineo(マイネオ)】