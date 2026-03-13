殺し屋×ダンス×アクションの内田英治監督最新オリジナルエンタメ映画『スペシャルズ』より、メインキャスト5名のインタビューをお届けします！『ミッドナイトスワン』の内田英治氏原案・脚本・監督による完全オリジナル作品、映画『スペシャルズ』。本作で映画初単独主演の佐久間大介さん（Snow Man）を主演に迎え、共演に椎名桔平さん、中本悠太さん（NCT）、青柳翔さん、小沢仁志さんといった、豪華異色メンバーが揃い踏み！「