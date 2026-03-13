【モデルプレス＝2026/03/13】NHK連続テレビ小説は、現在放送中の「ばけばけ」（毎週月〜土曜あさ8時／総合）が3月27日に最終回を迎え、3月30日からは「風、薫る」（毎週月〜土曜あさ8時／総合）の放送がスタートする。「ばけばけ」の主演・高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が3月13日、渋谷のNHK放送センターを訪れ、「風、薫る」主演・見上愛、上坂樹里とともにバトンタッチセレモニーを行った。【写真】NHK連続テ