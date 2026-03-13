アップル（Apple）は、動画配信サービス「Apple TV」で配信する「フライデーナイト ベースボール」について、6月26日までのシーズン前半のスケジュールを発表した。 「フライデーナイト ベースボール」2026年シーズンの配信スケジュールを発表 「フライデーナイト ベースボール」は、MLBのダブルヘッダーを日本時間で毎週