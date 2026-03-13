【欧州CL決勝トーナメント1回戦第1戦】(トルコ・テレコム・アリーナ)ガラタサライ 1-0(前半1-0)リバプール<得点者>[ガ]マリオ・レミナ(7分)<警告>[ガ]ダビンソン・サンチェス(90分)[リ]ミロシュ・ケルケズ(33分)、フィルヒル・ファン・ダイク(55分)、ライアン・フラーフェンベルフ(88分)、ドミニク・ショボスライ(90分+5)観衆:51,373人└ガラタサライ、13年ぶりCL8強入りへホームで先勝!! リバプールは第2戦で逆転突破