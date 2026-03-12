ホームで連敗脱出を狙う京都【© B.LEAGUE】 3月14日と15日、各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」のB1リーグ戦第26節が開催される。西地区12位と苦しむ京都ハンナリーズは、前節に続き京都市体育館でのホームゲーム。今節は東地区7位のサンロッカーズ渋谷を迎え撃ち、3試合ぶりの白星を狙う。前節の京都は長崎ヴェルカと対戦。試合は最大20点リード