【B1第26節 見どころ】連敗中の京都は“古巣組”の奮起に期待…茨城はホームで千葉J撃破に挑む

ホームで連敗脱出を狙う京都【© B.LEAGUE】

3月14日と15日、各地で「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」のB1リーグ戦第26節が開催される。西地区12位と苦しむ京都ハンナリーズは、前節に続き京都市体育館でのホームゲーム。今節は東地区7位のサンロッカーズ渋谷を迎え撃ち、3試合ぶりの白星を狙う。





前節の京都は長崎ヴェルカと対戦。試合は最大20点リードを許す展開となるも、アンジェロ・カロイアロ、小川麻斗を中心に粘りを見せ、第4クォーターでは1点差まで追いあげた。それでも最終盤は再び引き離され、80-90で敗戦を喫した。一方、前節のSR渋谷はアウェーで白星。レバンガ北海道との一戦は終始接戦となるも、ターンオーバーを6に抑え、セカンドチャンスから20得点を奪って6点差で勝利を収めた。京都は前節の反省を生かし、まずは第1クォーターをリードして終えることがポイント。フィジカルの強いSR渋谷に対しては、ホール百音アレックスのディフェンス力もカギを握る。また、チームには伊佐勉ヘッドコーチのみならず、チャールズ・ジャクソン、小川、渡辺竜之佑などSR渋谷にゆかりのある選手も多数在籍。それぞれが古巣相手に意地を見せたい一戦だ。オフェンスが好調のSR渋谷としては、強度の高い守備を披露して総合力で上回りたいところ。ジャン・ローレンス・ハーパージュニアが前線から激しく圧をかけ、インサイドではトーマス・ウェルシュ、ジョシュ・ホーキンソンを軸にリバウンド争いを制したい。

前節では11得点を挙げた陳岡【© B.LEAGUE】

茨城ロボッツは3連敗脱出をかけ、アダストリアみとアリーナで千葉ジェッツと対戦。2試合連続で上位チームとの熱戦を繰り広げているだけに、勝負どころで集中力を高めて勝利につなげたい。守備ではナシール・リトル、ディー・ジェイ・ホグといった長身のウィングプレーヤーをどう封じるかが重要。陳岡流羽、鶴巻啓太の奮闘に加え、戦況によってはゾーンディフェンスを仕掛けて相手を揺さぶりたい。



前節、アルバルク東京に逆転負けを喫したアルティーリ千葉。今節はホームに戻って広島ドラゴンフライズとの2連戦に挑む。勝利するためには40分を通してディフェンスの強度を保つことが大前提。A東京戦に続きリバウンドで主導権を握れるかどうかは、エヴァンスルークの出来が左右しそうだ。広島は前節、オールラウンダーのメイヨニックが戦列復帰。ルークが帰化選手同士のマッチアップを制し、勝利を手繰り寄せる活躍ができるか注目したい。



B1通算1000得点も間近に迫る中村【© B.LEAGUE】

カミアリーナでは、島根スサノオマジックと佐賀バルーナーズが激突する。両者の成績はともに21勝21敗。どちらが前に出るか注目の2連戦となる。今シーズンの対戦成績は佐賀が2連勝中。島根としては、過去2戦で活躍を許しているタナー・グローヴスへの対策が必須となる。4連敗から抜け出すにはオフェンス面の修正も急務。中村太地、飯尾文哉などの日本人選手が積極果敢にリングを狙いたい。



文＝小沼克年

構成＝バスケットボールキング編集部

B1リーグ戦の26節において達成が期待される個人記録をバスケットボールキング編集部がピックアップ。広島ドラゴンフライズのメイヨニックは、500回3P成功と5000得点のダブル達成の可能性に加え、2000リバウンドも残り15本と視野に入ってきた。今シーズン幾度も2ケタリバウンドをマークしているメイヨにとっては、一挙に3つの記録を打ち立てる“トリプル達成”も決して不可能ではない数字だ。また、辻直人（群馬クレインサンダーズ）も遂に5000得点の大台が見えてきた。今シーズン2ケタ得点を10度マークしているベテランが、ホームで節目到達を迎える瞬間に期待したい。今シーズンから来日し、長崎ヴェルカをけん引するスタンリー・ジョンソンは早くも1000得点が射程圏内に。今シーズン平均23.4得点のジョンソンが今節で一気に達成するかにも注目だ。



■B1第26節 試合日程

・大阪エヴェッサ vs 富山グラウジーズ（＠おおきにアリーナ舞洲）

GAME1：3月14日（土）12時05分～ GAME2：3月15日（日）12時05分～

チケット情報はこちら



・仙台89ERS vs 秋田ノーザンハピネッツ（＠ゼビオアリーナ仙台）

GAME1：3月14日（土）13時55分～ GAME2：3月15日（日）13時00分～

チケット情報はこちら



・横浜ビー・コルセアーズ vs シーホース三河（＠横浜国際プール）

GAME1：3月14日（土）14時05分～ GAME2：3月15日（日）14時05分～

チケット情報はこちら



・滋賀レイクス vs 宇都宮ブレックス（＠滋賀ダイハツアリーナ）

GAME1：3月14日（土）14時05分～ GAME2：3月15日（日）14時05分～

チケット情報はこちら



・茨城ロボッツ vs 千葉ジェッツ（＠アダストリアみとアリーナ）

GAME1：3月14日（土）15時05分～ GAME2：3月15日（日）15時05分～

チケット情報はこちら



・群馬クレインサンダーズ vs アルバルク東京（＠オープンハウスアリーナ太田）

GAME1：3月14日（土）15時05分～ GAME2：3月15日（日）15時05分～

チケット情報はこちら



・越谷アルファーズ vs 名古屋ダイヤモンドドルフィンズ（＠越谷市立総合体育館）

GAME1：3月14日（土）15時05分～ GAME2：3月15日（日）15時05分～

チケット情報はこちら



・アルティーリ千葉 vs 広島ドラゴンフライズ（＠千葉ポートアリーナ）

GAME1：3月14日（土）15時05分～ GAME2：3月15日（日）15時05分～

チケット情報はこちら



・三遠ネオフェニックス vs レバンガ北海道（＠豊橋市総合体育館）

GAME1：3月14日（土）15時05分～ GAME2：3月15日（日）15時30分～

チケット情報はこちら



・京都ハンナリーズ vs サンロッカーズ渋谷（＠京都市体育館）

GAME1：3月14日（土）15時05分～ GAME2：3月15日（日）14時05分～

チケット情報はこちら



・島根スサノオマジック vs 佐賀バルーナーズ（＠カミアリーナ）

GAME1：3月14日（土）15時05分～ GAME2：3月15日（日）14時05分～

チケット情報はこちら



・ファイティングイーグルス名古屋 vs 川崎ブレイブサンダース（＠名古屋市枇杷島スポーツセンター）

GAME1：3月14日（土）15時35分～ GAME2：3月15日（日）15時35分～

チケット情報はこちら



・琉球ゴールデンキングス vs 長崎ヴェルカ（＠沖縄サントリーアリーナ）

GAME1：3月14日（土）18時05分～ GAME2：3月15日（日）18時05分～

チケット情報はこちら