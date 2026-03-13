昨季、日本シリーズではソフトバンクに敗れたものの、２年ぶりにセ・リーグのペナントを奪還した阪神タイガース。セットアッパーの石井大智がアキレス腱断裂の大ケガを負ったが、全体として順調な仕上がりを見せており、球団初の連覇へ期待がかかる。今キャンプでは、セ・リーグ屈指の投手王国といわれる阪神で、高卒２年目の若手が一軍の宜野座キャンプに抜擢され注目を集めた。将来のエース候補として期待がかかる今朝丸裕喜