スコットランドの名門セルティックに所属する日本代表MF旗手怜央が、再び名声を高めつつある。今季はパフォーマンスやモチベーションの低下を指摘され、厳しい批判の声にさらされてきた旗手。だが、宿敵レンジャーズとの２試合でゴールを決めるなど、インパクトを残したことで、評価が一変した。以前から今夏の移籍が話題となっていたなか、英メディア『Football Insider』は「好調時の彼に何ができるかをセルティック・パー