【その他の画像・動画等を元記事で観る】講談社の月刊コミック誌「アフタヌーン」にて連載中の、うめざわしゅんによる大人気ヒューマン＆ノン・ヒューマンドラマ『ダーウィン事変』。最新コミックス10巻までのシリーズ累計発行部数は220万部を突破しており、「マンガ大賞2022」大賞、「このマンガがすごい！2022」オトコ編第10位、「第25回文化庁メディア芸術祭」マンガ部門優秀賞、「出版社コミック担当が選んだおすすめコミック2