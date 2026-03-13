“ガソリン急騰”パニックで「えっ、あの燃料安い！」は危険!?2026年3月中旬現在、イスラエルとアメリカによるイランへの先制攻撃に端を発する中東情勢の急激な悪化により、私たちの生活に直結する深刻な問題が発生しています。原油の大部分を中東地域からの輸入に頼る日本において、ガソリン価格の異常な高騰がすでに始まっているのです。【画像】「ええぇぇ…！！」 これが給油口の 「意外すぎる構造」です（24枚）そして