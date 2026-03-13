3月8日、天皇ご一家が東京ドームで行われたWBCを観戦した。皇室史に詳しい島田裕巳さんは「私たちはWBC天覧試合の貴賓席において、『譲位』が実現され『愛子天皇』が誕生した場面を目撃したことになるかもしれない」という――。■衝撃的だったWBCの天覧試合「愛子天皇」が誕生したのかもしれない。私たちは、3月8日、WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）の対オーストラリア戦での天覧試合で、それを目撃したかもしれないの